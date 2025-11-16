Bir süredir uçuşlara kapalı olan Van Ferit Melen Havalimanında uçuşlar yeniden başlıyor. Tadilat çalışmalarından sonraki ilk uçuşlar yarın.

Van Ferit Melen Havalimanı, pistteki aşınma nedeniyle başlatılan bakım çalışmaları kapsamında uçuş trafiğine kapatılmıştı. Bu süreçte, havalimanı önce 1 Mayıs ile 5 Eylül arasında 90 gün boyunca yarı zamanlı olarak hizmet vermiş, ardından 5 Eylül'den 5 Aralık'a kadar tam kapanma dönemine girmişti. Yüklenici firmanın, çalışmaların daha erken tamamlanacağı yönündeki açıklamaları doğrultusunda, çalışmalar hızlandırıldı ve havalimanı beklenenden önce hizmete hazır hale getirildi.

Havalimanının 2 bin 750 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pisti, yoğun uçuş trafiği nedeniyle yaşanan aşınmadan etkilenmiş ve bu yüzden kapsamlı bir tadilata alınmıştı. Tam kapanma süreci, planlara göre 5 Eylül'den 5 Aralık'a kadar 91 gün sürecekti; ancak yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmalar, bu süreyi kısaltarak erken bitirmeyi başardı. Pist tadilatı tamamlanan havalimanında uçuşlar yarın (17 Kasım) itibarıyla yeniden başlatılacak.

Van'dan hava yolu ulaşımını kullanarak seyahat etmek isteyen ya da Van'a gelecek yolcular, bu süreçte Muş ve Ağrı havalimanlarını tercih etmek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra Van'dan gelen-giden yolcu sayısındaki artışla birlikte hem Muş hem de Ağrı havalimanları, bu yılın en yoğun dönemlerini yaşadı.