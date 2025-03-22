Vanspor’un geçmişine vefa göstermek, hatıraları tazelemek ve geleceğe dair birlikteliği pekiştirmek amacıyla Artı Değer Van Spor FK yönetimi tarafından ‘Dünden Bugüne Vefa’ sloganıyla düzenlenen programa Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Diyarbekir Spor AŞ yöneticileri, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, eski hakemler, kulübün eski yöneticileri ve futbolcuları katıldı.

“SİZLERİN DESTEĞİYLE ÜST LİGLERDE OLAN BİR TAKIM OLACAKTIR”

Programda konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “Hepinizin malumu olduğu üzere, futbol artık dünyada en önemli ekonomik sektörlerden bir tanesi haline geldi. Şehrimizin de kendini ifade edebilmesi ve bu rekabetin içerisinde yer alabilmesi adına üst liglerde mücadele eden takımlara ihtiyacı var. Bu akşam gerek il dışında gerekse de ilimizden spor adamları, sporla ilgilenen isimler burada.

Sporla yakından-uzaktan ilgilenen isimlerin bu camianın çevresinde bir araya gelmesi önemli ve bir o kadar mutluluk verici. Bizde burada olmaktan keyif alıyoruz. Vanspor şehrimiz için çok önemli bir değer. Gerek geçmişte gerekse mevcut dönemde önemli başarılara imza atmış bir futbol kulübü. Bununla birlikte talihsiz zamanlar geçirdiği dönemlerde oldu. Umuyor ve diliyorum ki, hepimizin desteği ve dayanışması ile Vanspor gelecekte arzu ettiğimiz üst liglerde mücadele eden bir takım haline gelir ve kentimizin markalaşması adına en önemli markası olma yolunda rol üstlenir. Bu umudumuzu her zaman diri tuttuk. Genç ve dinamik kadrosuyla da bu umudumuz devam ediyor.” dedi.

“VANSPOR’UN BAŞARISI DİĞER BRANŞLARA DA YANSIYACAKTIR”

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, “ Vanspor’a emek ve gönül veren simalarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Vanspor, Van havzasında marka değeridir. Daha önce Van adına önemli başarılara atmış ve süper ligde yerini alarak yerel ve ulusal basında söz ettiren bir konumda idi. Vanspor yönetimini canı gönülden tebrik ediyorum. Ligdeki sürdürmüş olduğumuz mücadelede büyük bir emekle, büyük bir heyecanla devam ediyoruz. Takımın başarılı olması ilimizin, sporumuzun başarısı demektir. Vanspor’un başarısı diğer branşlara da yansıyacaktır. Emeği geçen yönetime teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

“TAKIMDA BİRLİK BERABERLİK OLURSA ŞAMPİYON OLUNUR”

Van’da spor adına büyük bir potansiyel olduğunu belirten Van bölgesi eski hakemi Zafer Korkmaz, “Vanspor başkanı ve yönetim kurulu hem maddi hem de manevi olarak büyük fedakârlık yapıyor. Keşke biz bu organizasyonları sezon başında yapsaydık. Vansporumuz şimdi 1. lige çıkmıştı. Çünkü bir takımda para olur ekip ruhunu yakalayamazsınız bununla başarılı olamazsınız. Ama bir takımda birlik beraberlik taraftar ile beraber olunca o ruhla şampiyon olunur. Başkan büyük fedakarlık yapıyor ama sonuç istediğimiz gibi olmuyor tabi bu başkandan kaynaklı değil. Gelen giden yönetimlerden dolayı bu durumdayız. Başkan hakkında olumlu düşüncelerim var. Fedakâr, cefakâr ve bu işe gönül vermiş biri. Aranızda olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.

“BİR OLURSAK İNANIN HEP BAŞARILI OLURUZ”

Kulüp Başkanı Erol Temel de, “Geldiğimiz günden bu yana Vanspor için neler yapabiliriz diyerek çaba sarf ettik. Tek başına kulübü yönetmek zordu. Biz bunun üstesinden geldik. Çok şükür şuan borcu olmayan bir takımımız var. Bulunduğumuz ligde biraz geride olabiliriz ama bu bizi yolumuzdan etmiyor. Vanspor’a tesis, stat kazandırmak Vanspor gençliği geleceği için çaba sarf ediyoruz.

Şu ana kadar 60 milyon borç ödedik. 220 milyon harcama yaptık. Şunu hiçbir zaman görmedik, Vanspor’a gönül vermiş insanları, Vanspor da top oynamış iş adamlarını hiçbir zaman yanımızda görmedik. Bizde istiyoruz her zaman beraber olalım, bir olalım. Biz bir olursak inanın hep başarılı oluruz. Vanspor’a yeni tesis kazandırıyoruz. Stat ile ilgili projelerimiz var. Alt yapı ile beraber önemli başarılara imza atacağız. Katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.

Artı Değer Van Spor FK Basın sözcüsü Fikret Beler ise, günün anlam ve önemine vurgu yaparak programa katılanlara teşekkür etti.

Edremit Uygulama otelinde düzenlenen iftar programı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.