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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Spor FK yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 3. hazırlık maçında 3.Lig 3. Grup’ta mücadele eden Karaköprü Belediyespor’u farklı mağlup etti.

Hazırlıklarına Erzurum kampında devam eden Van Spor, daha önce oynadığı 2 hazırlık maçından sahadan beraberlikle ayrıldı. İlk hazırlık maçında Erzincan Spor Kulübü ile 0-0 golsüz berabere kalan Van Spor, ikinci hazırlık maçında ise Pazarspor ile 2-2 berabere kaldı.

3. hazırlık maçında 3. Lig ekibini 3 golle geçen kırmızı siyahlı ekip, yeni sezon öncesi moral buldu.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Van Spor, ikinci yarıda da bir gol bularak rakibini yenmeyi başardı. Van Spor’un gollerini 20. dakikada Onurcan Güler, 35. dakikada Karaköprü Belediyespor(KK) ve 65. dakikada Furkan Saki kaydetti.

Van Spor FK sahaya; Bekir Demircan, Şerif Doğan, Burak Kavlak, Ahmet Özkaya, Ahmet Eren, Muhammed Ali Doğan, Erdem Seçgin, Harun Kavaklıdere, Onurcan Güler, Alpay Koçaklı ve Ahmet Ülük ilk 11’i ile çıktı.

Karaköprü Belediyespor ise Berat Celebi, Safa Ali Memnun, Mücahit Cakir, Emre Yıldırım, Emre Fırtına, Fatih Dalgiç, Muhammed Raşit Şahingöz, Hakan Yilmaz, İbrahim Halil Talay, Sinan Gayla ve Umut Dilek ilk 11’i ile mücadele etti.

Van Spor’un Erzurum’daki hazırlıkları devam ediyor.

