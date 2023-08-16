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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen EYS projesi çerçevesinde yüzlerce antrenöre iş alanı oluşturulurken, binlerce sporcuda projeden faydalanıyor. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) çerçevesinde Beden Eğitimi ve Meslek Yüksek Okulu (BESYO) mezunu ile farklı alanlarda üniversite mezunu usta öğretici, bu sistemden faydalanarak iş imkanı buldu.

Ayrıca EYS kursları çerçevesinde binlerce kız ve erkek sporcu da faydalandı. 2022 yılında başlatılan proje çerçevesinde toplamda 119 BESYO mezunu antrenör ve 39 lisans mezunu usta öğretici faydalanıyor. Ayrıca 23 ayrı spor branşı olmak üzere 100’e yakın spor ve sanat kursunun da önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtildi.

EYS projesi hakkında açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, projenin Van’ın istihdam ağına büyük bir katkı sağladığını söyledi.

Van’da spor tesisi anlamında büyük yatırımların yapıldığının altını çizen Özsoy, “Spor tesisinin bulunmadığı mahalle neredeyse kalmadı. Artan tesisleşmeyle birlikte antrenör ve usta öğretici açığı oluştu. Bu açığı bakanlığımız EYS projesiyle tamamlamış oldu. Şu anda Van’daki kurslarda kadrolu ve sözleşmeli antrenörlerimiz dışında 153 antrenörümüz bu projeden faydalandı” dedi.

“Projeden 6 bin sporcu faydalanıyor”

EYS projesinin Van’ın tüm ilçelerinde sürdüğünü belirten Özsoy, “23 ayrı branşta antrenörlerimiz ve eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslar devam ediyor. Şuana kadar bu projede kayıt yaptıran gençlerimizin sayısı ise 6 bini buldu” ifadelerini kullandı.

“Geleceğin antrenörleri yetişiyor”

Projenin, istihdama katkısının yanı sıra sporcu gençlere de ciddi destek sağladığını vurgulayan Özsoy, “Mezun olup atanamayan antrenörlerimiz ve usta öğreticilerimizin gençlere tecrübelerini aktarmaları oldukça önemlidir.

Sporcularımız artık bir eğlence ortamından çıkarak, kendilerine iş imkanı sağlayacak şekilde spor yapmaya başladılar. Büyüklerinden aldıkları tecrübelerle yarının antrenörü olma yolunda ilerliyorlar. Tüm sporcu, antrenör, usta öğretici ve çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.İHA