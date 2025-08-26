Çalışmaların yapıldığı Van Ferit Melen Havalimanı 5 Eylül itibariyle tam kapanma sürecine geçecek. Kötü geçen turizm sezonuna bir de ulaşım krizinin eklendiğini belirten Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı Emre Değer, “Turizm açısından kötü bir dönemden geçiyoruz. Van da bu durumdan fazlasıyla nasibini aldı. Havalimanının yarı kapanmaya girmesi ve 3 aylık tamamen kapanacak olması, bölgede turizmin adeta felç olmasına neden oldu.” dedi.

“ULAŞIM YOKSA TURİZM DE OLMAZ”

Havalimanında daha önceki 3 aylık yarı kapanma sürecinde de ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Değer, “O ilk 3 aylık yarı kapanma sürecinde bile turlarını iptal etmek zorunda kalan birçok acente oldu. Uçak bulunamadı, insanlar Van’a ulaşamadı. Ulaşım turizmin birinci ayağıdır. Ulaşım yoksa turizm de olmaz.” ifadelerine yer verdi.

“ALTERNATİF HAVALİMANI SEÇİMİ YANLIŞTI”

Kapanma nedeniyle belirlenen alternatif havalimanının yanlış seçildiğini savunan Değer, Yüksekova Havalimanı’nın tercih edilmemesini eleştirdi. Değer, “Tam kapanmaya geçildikten sonra alternatif havalimanları seçildi. Buna karşın keşke Yüksekova seçilseydi. Van’a çok daha yakın. Orada yanlış bir seçim yapıldı. Bu da süreci daha da zorlaştırdı.” sözlerine yer verdi.

“ULAŞIM ZORLAŞTI, TURLAR DURDU”

Havayolu ulaşımı sıkıntısı nedeniyle kültür turlarının neredeyse durma noktasına geldiğini belirten Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı Emre Değer, “İnsanlar uçak bulamayınca ya otobüsle ya da kendi araçlarıyla gelmeye çalışıyor. Kültür turları da büyük ölçüde durdu. Otobüslerle seyahatin ne kadar tercih edileceği de belirsiz. 2025 turizm sezonundan umudumuzu kestik. Bu yıl bizim için tamamen kayıp. Hiçbir beklentimiz kalmadı. Elimiz kolumuz bağlı. Umudumuz, önümüzdeki yıl bu olumsuzlukların sona ermesi ve sezona iyi bir başlangıç yapabilmek. Yaralarımızı 2026’da sarmayı planlıyoruz.” dedi.