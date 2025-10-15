Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Güvenlik Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu, Van ve çevresinde yalnızca depremlerin değil, çığ, heyelan, kaya düşmesi ve su baskını gibi çeşitli afetlerin de meydana gelebildiğini ifade ederek, vatandaşlara afet riskini azaltma konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

“BÖLGEDE FARKLI AFET OLAYLARI GÖRÜLÜYOR”

Özellikle heyelanların yapısal riskler oluşturduğunu belirten Mutlu, “Sadece faylar değil, bölgede başka afet türleri de meydana geliyor, özellikle 2020 yılı Şubat ayında yaşadığımız bir çığ olayı vardı. Van-Bahçesaray yolu üzerinde yaşanan bu çığ felaketi ciddi bir olaydı ve ne yazık ki 42 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun dışında bölgede heyelan, kaya düşmesi ve su baskını gibi afet olayları da görülüyor.” dedi.

“KIRSAL ALANDA YAPI DENETİM MEKANİZMALARI GENELLİKLE DEVREYE GİRMİYOR”

Kırsal alanlarda ev veya ahır gibi yapıların inşa sürecinde yapı denetim mekanizmalarının genellikle devreye girmediğini ve bunun da yer seçimi konusunda ciddi sorunlara yol açabildiğini söyleyen Mutlu, vatandaşların yapı inşa etmeden önce resmi bir süreç olmasa dahi, üniversite hocalarına, AFAD veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndaki mühendislere danışarak yer uygunluğu hakkında bilgi almaları gerektiği vurguladı.

Alınacak önlemlerin, afet risklerini azaltmada önemli bir adım olacağını kaydeden Mutlu, son olarak şunları söyledi:

“Çığ dışındaki bu afetler genellikle çok fazla can kaybına neden olmuyor, ancak yapısal anlamda ciddi riskler oluşturan heyelanlı bölgeler mevcut. Bu bağlamda, özellikle kırsal alanda ev yapım sürecinden bahsetmek istiyorum. Kırsal alanda yapı denetim mekanizmaları genellikle devreye girmiyor. Bu nedenle vatandaşların, ev veya ahır gibi yapılar inşa etmeden önce yer seçimi yaparken resmi bir süreç olmasa bile, en azından üniversite hocalarımıza, AFAD’daki mühendislere ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndaki mühendislere danışarak, ‘Ben kırsal alanda ev veya ahır yapacağım, bu yer uygun mu?’ şeklinde bilgi almaları büyük fayda sağlayacaktır.”