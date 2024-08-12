İpekyolu, Tuşba ve Edremit gibi merkez ilçeler başta olmak üzere Van’ın pek çok noktasında görülen çevre kirliliği kent sakinlerinin gündeminde yer alıyor.

Park, cadde ve sokaklarda biriken kirliliğe dair çözüm beklediğini belirten kent sakinleri, belediyeden çalışmaların arttırılmasını talep etti. Civar esnaf ise vatandaşlara seslenerek çöpleri yerlere atmamaları konusunda duyarlı olmaya davet etti.

ÇÖPLER KENTİN İMAJINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Turizm popülasyonunun yoğun olduğu Van’da Cadde ve sokaklardaki çöpler, kentin imajını olumsuz etkiliyor.

Özellikle plastik şişe ve buna benzer doğaya büyük ölçüde zarar veren atıklar gelecek için tehlike oluştururken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ayında düzenlenen ve çevreyi kirletenlere karşı uygulanacak uyarılar ve idari para cezaları da çözüm olmuyor.

VATANDAŞ TEMİZLİK BEKLİYOR

Van'daki vatandaşlar seçim sonrası belediyeden ilk olarak 'temizlik' hizmetinin yerine getirilmesini istiyor. Konuyla ilgili konuşan Vedat T. isimli vatandaş, "Seçimlerin üzerinden neredeyse 4-5 ay geçti. Diğer illerde vatandaşlar mega projeler talep ederken biz belediyelerimizden sadece 'temizlik' isteyecek duruma geldik. Buradan ilçe belediyelerine sesleniyorum, lütfen cadde ve sokakları düzenli bir şekilde temizleyelim" ifadelerine yer verdi.