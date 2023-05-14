Wanhaber - ÖZEL

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00’de başladı.

Seçmenler; üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini ibraz ederek oyunu kullanabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın yarıştığı seçimlerde, öte yandan yeni milletvekilleri de belirlenecek.

Van’da da oy verme işlemlerinin başlaması ile birlikte seçmenler okulların yolunu tuttu.

Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erecek. Ardından oy sayımlarına geçilecek.

Yurt içinde 60 milyonu aşkın seçmen bulunurken, Van’da da 700 binden fazla seçmen bulunuyor.

Haber: Ömer Bildik