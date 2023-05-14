WanHaber - ÖZEL

Türkiye bugün seçime gidiyor. Milyonlarca kişinin oy kullacağı 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için siyasi partilerin belirlediği milletvekili adayları da belli oldu.

2 Bin 294 sandığın kurulduğu Van'da 706 Bin 445 seçmen sandık başına gidecek.

28. Dönem milletvekili seçimlerinde İYİ Parti ve TİP Van'dan milletvekili adayı çıkarmazken, İYİ Parti'nin önerdiği bir milletvekili adayı ise CHP'den aday gösterildi.

İşte 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, MP ve YSP Van Milletvekili Adayları.

AK Parti Van Milletvekili Adayları

1. BURHAN KAYATÜRK

2. KAYHAN TÜRKMENOĞLU

3. ABDULAHAT ARVAS

4. AZAD KARTAL

5. SELMA BİÇEK

6. MUHAMMED ÇALAĞAN

7. ÖMER FARUK KARAKURT

8. MUHAMMED AFFAN ORHAN

YSP Van Milletvekili Adayları

1. PERVİN BULDAN

2. ZÜLKÜF UÇAR

3. GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT

4. SİNAN ÇİFTYÜREK

5. GÜLDEREN VARLİ

6. MAHMUT DİNDAR

7. HAVİN KİYE

8. TAYLAN ERTAŞ

CHP Van Milletvekili Adayları

1. SERACETTİN BEDİRHANOĞLU

2. ERCAN ÇİÇEK

3. AZİZ ÖREK

4. MUHLİS ORHAN

5. MERAL AYHAN

6. NURTEN TAŞ

7. SÜLEYMAN KUŞMAN

8. MEHMET KAVAL

MHP Van Milletvekili Adayları

1. YAHYA CANCAN

2. AYHAN KAHRAMAN

3. FATİH ŞAHİN

4. ABDULSELAM ARVAS

5. SUNULLAH KELEŞ

6. ABDULHAKAN ÜÇDAL

7. ABDULAZİZ GÜLBAY

8. SERPİL ALAN TAŞKIRAN

YSP Van Milletvekili Adayları

Memleket Partisi Van Milletvekili Adayları

1. HALUK TERZİOĞLU

2. MEHMET VEYSİ METİN

3. HİDAYET ERDOĞAN

4. NEVZAT KOÇ

5. YUNUS ACAR

6. AZMİ ERTEK

7. CENGİZ DURĞUN

8. EMİRCAN AVCI

Yeniden Refah Partisi Van Milletvekili Adayları

1. KAMİL YAVUZER

2. YAKUP DEMİR

3. ALİ ŞAHİN

4. MEHMET ŞAHİN

5. AYDIN ÇİÇEK

6. MURAT ERGİN

7. İZZET BAŞKURT

8. NEVZAT ATAŞ

Bağımsız adaylar:

İDRİS AHİ

GÜEN TURGUT

ZAFER ŞAHİN