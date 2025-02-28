Ramazan ayı yarın tutulacak ilk oruçla başlayacak. Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. Van için ilk sahur 05.11’de bitecek. Van’da ilk iftar ise saat 18.06’da okunacak ezanla açılacak.

Van ilçeleri arasında iftar ve sahur saatleri arasında birkaç dakika farklılık söz konusu olacak.

Van’da ilk sahur 05.11’de, son sahur ise 04.26’da sona erecek.

İlk iftarın, saat 18.06’da açılacağı Van’da son iftar ise 29 Mart’ta saat 18.33’te açılacak.

VAN İLÇELERİNDE İLK İFTAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Bahçesaray: 18.09

Başkale: 18.04

Çaldıran: 18.03

Çatak: 18.08

Edremit: 18.06

Erciş: 18.06

Gevaş: 18.07

Gürpınar: 18.06

Muradiye: 18.04

Özalp: 18.03

Saray: 18.03

İpekyolu: 18.06

Tuşba: 18.06