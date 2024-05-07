Meteoroloji; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan 11 için sarı kod uyarısında bulunarak kuvvetli yağışın devam edeceğini bildirdi.

Yağışların Van’ın güney kesiminde yer alan ilçelerin yüksek kesimlerinde karla karışık şekilde yağabileceği tahmin edilirken, kuzey ilçelerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Van’ın 13 ilçesi için sarı kod uyarısı veren Meteoroloji, vatandaşları; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde olacak;

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/13 C

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/13 C

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/13 C

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/14 C

Başkale: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 2/12 C

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 1/12 C

Çatak: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/17 C

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/15 C

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/15 C

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/15 C

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 3/16 C

Özalp: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 2/13 C

Saray: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 2/12 C