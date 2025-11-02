Havaların soğumasıyla birlikte kombiler çalışmaya başladı. Ancak işin uzmanları, önemli uyarılar yaparak, kombi bakımları gibi konuların ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Vanlı kombi ustası Furkan Gülce, kış öncesi kombi ve petek bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, “Van’ın suyu kireçli olduğu için düzenli bakım yapılmazsa ciddi masraflar ortaya çıkabiliyor.” dedi.

“KİREÇ EŞANJÖRÜ DELİYOR, MASRAF KATLANIYOR”

WanHaber muhabirine konuşan 15 yıllık kombi ustası Furkan Gülce, Van’daki suların kireçli olmasının kombiler üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu söyledi.

Gülce, “Van’ın suyu çok kireçli. Kireç, kombinin içinde birikiyor ve zamanla eşanjörü deliyor. Eşanjör delinirse masraf çok fazla artar. Bu yüzden kombi bakımı yılda bir kez mutlaka yapılmalı.” dedi.

“KİREÇ SÖKÜCÜYLE TEMİZLİK KOMBİYE ZARAR VERİR”

Bazı kullanıcıların bakımı kendi yöntemleriyle yapmaya çalıştığını belirten Gülce, bu durumun cihazlara ciddi zararlar verebileceğini belirterek, “Kombi içine kireç sökücü atıp ‘temizledim’ diyenler var. Kireç sökücü eşanjörü deler. Kombi ve petek temizliği özel ilaçlarla ve makineyle yapılır. Ustası olmayan kişi yaparsa peteği de kombiyi de bozar.” uyarısında bulundu.

YETKİLİ SERVİSLER ÖNERİLİYOR

Kombi bakımının genellikle 1-2 saat sürdüğünü söyleyen Gülce, “Bakım ücreti değişkenlik gösterebiliyor. Bazı kombi bakımları yapıldığında eğer cihazda farklı sorunlar da varsa ücret artabiliyor. Özellikle yetkili servislerin bakım yapmasını öneriyoruz. Kombinin markası neyse bakımı da o markanın servisi tarafından yapılmalı. Aksi halde garanti kapsamı devre dışı kalabiliyor.” ifadelerini kullandı.

“PETEKLERİN ÖNÜ KAPATILMAMALI”

Peteklerin bakımına da dikkat çeken Gülce, “Petekler 1-2 yılda bir temizlenmeli. İçinden çıkan siyah su sadece paslı sudur, o temizlik sayılmaz. Gerçek temizlik özel ilaçlarla yapılır. Ayrıca peteklerin önüne kanepe ya da perde koyulmamalı, önünün en az 10-15 santim boş olması gerekir. Aksi halde sıcak hava yayılmaz.” şeklinde konuştu.

“BAKIMI SON ANA BIRAKMAYIN”

Van’da soğukların bu yıl erken başladığını vurgulayan Gülce, “Doğalgaz bakım taleplerinde yoğunluk yaşanıyor. Kışa girmeden bakım yaptırmak hem güvenlik hem de tasarruf açısından önemli. Vatandaşlar son ana bırakmamalı.” dedi.