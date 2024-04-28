Amedspor - Somaspor maçı, 1-0 Amedspor’un üstünlüğü ile sona erdi. Amedspor lider gittiği Soma’dan şampiyonluğu garantileyerek döndü. Takımını şampiyonluğa taşıyan golü 49’uncu dakikada Vanlı Oktay Aydın attı.

Maçtan sonra Amida Haber’e konuşan Oktay Aydın, ”Öncelikle buraya gelen taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Böyle bir günde gol atmak bana nasip oldu, inşallah o kupayı söz verdiklerimize götüreceğiz” dedi.

Amedspor Kaptanı Onur Karakabak ise, “Şükürler olsun, bir yıldır bunun için emek veriyorduk, sonunda gülen biz olduk. Herkesi tebrik ediyorum, Diyarbakır’a kupayı getiriyoruz” diyerek sevincini dile getirdi.

Oyuncu Çekdar Orhan ise maçı, “Son sözü babalar söyler” cümlesi ile değerlendirdi.