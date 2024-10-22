Çaldıran 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri, İsrail'in Filistin saldırılarına dikkat çekmek için klip hazırlamaya karar verdi. Filistin’e destek için kameraların karşısına geçen öğrenciler, yaşanan dramı şiirlerle anlatmaya çalıştı. Yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğine vurgu yapan öğrenciler, bu savaşın bir an evvel bitmesini istedi.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Şükrü Hurma, Hazreti Ali’nin ‘Eğer bir zulmü engelleyemiyorsanız onu herkese duyurun’ sözünden yola çıkarak böyle bir klip hazırladıklarını belirterek, “Filistin’de yaşanan bu duruma karşı bir tepki göstermek, aynı zamanda öğrencilerde bir duyarlılık oluşturmak adına böyle bir klip hazırladık” dedi.

Klipte yer alan öğrenciler ise Filistin’de yaşananların canlarını acıttıklarını ifade ederek, Müslümanların bu yaşananların önüne geçmesi gerektiğini söyledi.