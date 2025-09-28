Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle 2022'de kurulan Bahçesaray Kadın Kooperatifinde güçlerini birleştiren kadınlar, geçen yıl arıcılık yapmaya karar verdi.

Hazırladıkları "Organik Arıcılık Projesi"nin Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilmesiyle 100 kovan desteği alan ayrıca kara kovanlar yapan kadınlar, arıcılığa başladı.

Arvas Mahallesi'nde zengin flora ve su kaynaklarına sahip merada yıl boyunca arılarının bakımını yapan 5 kadın, sezonun ilk kara kovan bal hasadını gerçekleştirdi.

Azim ve dayanışmalarıyla çevresindeki kadınlara ilham veren girişimciler, bölgenin balını markalaştırmayı ve kara kovan sayısını 300'e çıkarmayı hedefliyor.

"Hedefimiz 300 kara kovana ulaşmak"

Bahçesaray Kadın Kooperatifi Başkanı Nurcan Hakan, AA muhabirine, üç yıl önce destek alarak kooperatif kurduklarını belirtti.

Kendi işlerini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Hakan, şunları kaydetti:

"Üretime başlamadan önce balı dışarıdan alıyorduk. Beş kadın birleşerek bal üretmeye karar verdik. Organik bal üretimiyle ilgili hazırladığımız projeyi Tarım ve Orman Bakanlığına sunduk. Kabul gören proje kapsamında 100 kovan desteği aldık. Ürettiğimiz balı internet üzerinden satıyoruz, talep yoğunluğuna yetişemiyoruz. Üretime başlayarak çevremizdeki kadınlara da güven veriyoruz. Hedefimiz 300 kara kovana ulaşmak. "

"Talep yoğunluğundan dolayı siparişlerimize yetişemiyoruz"

Kooperatif üyesi Canan Ayhan da kadınlarla güç birleştirerek üretim yapmaya karar verdiklerini, işlerini severek yaptıklarını dile getirdi.

Balı zengin bitki örtüsünün olduğu yerde ürettiklerini ifade eden Ayhan, "Kadınların bu işe yönelmesini istiyorum. Üretimdeki hedefimiz bunu daha yükseğe çıkartmak. İleri süreçlerde daha güzel bir konuma geleceğimize inanıyoruz. Talep yoğunluğundan dolayı siparişlerimize yetişemiyoruz. Üretim yaparak aile bütçemize katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

"Kadın üreticileri desteklemeye devam edeceğiz"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Tahir Keçeci ise "Bahçesaraylı kadınlar daha önce kurdukları kooperatif bünyesinde dışarıdan bal alıp satıyorlardı. Sundukları proje kapsamında 100 kovan desteği aldılar. Kadınlar el emekleriyle ürettikleri balı satışa sunuyor. Bir yandan aile ekonomilerine katkı sunuyorlar bir yandan da üretim yapıyorlar. Biz de kadın üreticileri desteklemeye devam edeceğiz. Rutin kontrolleri yaparak üreticilerimizin yanında yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

