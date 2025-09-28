Programda öğrenci-veli iletişiminin önemi, öğretmen-veli işbirliğinin güçlendirilmesi, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), valilik himayesinde yürütülen projeler, Yeşil Vatan Projesi ve Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin gelişiminde velilerin rolü ele alındı. Veliler de görüş ve önerilerini dile getirerek sürece katkı sundu.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, program sonrası yaptığı açıklamada, velilerle bir araya gelmenin önemine dikkat çekti. İlçe Müdürü Yeşilova, "Çocuklarımızın gelişimi yalnızca okullarda verilen eğitimle sınırlı değildir; evde anne ve babanın sevgisi, ilgisi ve rehberliği ile anlam kazanır. Maarif Modeli bize her öğrencinin farklı bir değer olduğunu hatırlatıyor. Öğretmenler olarak biz bu değeri işliyor, velilerimiz ise koruyor. Hep birlikte geleceğimizi inşa ediyoruz" dedi.

"Hiçbir engel çocuklarımızın hayallerine mani olamayacak"

Yeşilova, velilerle yapılan bu buluşmaların eğitim sürecine katkı sağlayacağını belirterek, "Bugün gördük ki, eğitim bir yönüyle okulda ama daha büyük bir yönüyle evde ve ailede hayat buluyor. Velilerimizle kuracağımız samimi bağ, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal başarılarına doğrudan yansıyacaktır. Birlikte hareket ettiğimizde hiçbir engel çocuklarımızın hayallerine mani olamayacaktır. Tüm velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, projenin ilçedeki farklı okullarda düzenlenecek toplantılarla devam edeceği bildirildi.