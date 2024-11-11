7 Yıldır Türkiye Futbol Federasyonu'nun çeşitli kademelerinde görev yapan eski Van Sporlu kaleci Faruk Akıllı, görevinden ayrıldığını açıkladı. Van Spor'un efsane kadrosunda forma giyen ve yaptığı başarılı kurtarışlar ile hafızalara kazınan Faruk Akıllı, TFF'deki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Akıllı, "7 Yıl boyunca görev yaptığım Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ayrılmış bulunmaktayım. Genç Milli Takımlar Kaleci Antrenörlüğü, Antrenör Eğitimciliği, Bölge Antrenörlüğü, Plaj ve Futsal A Milli Takımları Kaleci Antrenörlüğü gibi farklı görevlerde yer aldım. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma ve bana destek olan herkese teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.