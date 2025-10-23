Erciş Pancar Kooperatifi’nin Başkanı Faruk Ünal, PANKOBİRLİK yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren PANKOBİRLİK yönetimine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden seçilen tek isim olan Faruk Ünal, bölge çiftçileri adına önemli bir temsile imza attı.

20 BİN ÜYEYE HİZMET VERİYOR

Faruk Ünal’ın başkanlığını yürüttüğü Erciş Pancar Kooperatifi, geniş bir hizmet ağıyla Van, Erciş, Ağrı (Patnos), Bitlis ve Hakkari (Yüksekova) başta olmak üzere bölgedeki pancar üreticilerine destek sağlıyor. Kooperatifin sorumluluk alanında yaklaşık 20 bin üye bulunuyor.