Van’ın tanınan isimlerinden iş insanı Yavuz Karaman’ın babası Cemil Karaman hayatını kaybetti. Merhum Karaman’ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Aşağı Norşin Camiinden kaldırılarak Akköprü Mezarlığına defnedilecek.
Babasının vefat haberini duyuran Yavuz Karaman; “Kıymetli babamız Hacı Cemil Karaman Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Aşağı Norşin camiinden kaldırıp Akköprü mezarlığına defnedilecektir. Hayır dualarınızı bekliyoruz” dedi.
Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin