Vanspor’un dün yapılması planlanan ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için 21 Haziran’a ertelenen kongresinde kimlerin aday olacağı merak konusu oldu.

Açıklamalarda bulunan iş insanı Ahmet Çelik, “Van’ımızın güzide Van spor futbol kulübü başkanı sayın Feyat Kıyak bir TV programında Vanspor kulüp başkanlığı adaylığı için olan talebimizle ilgili bizim de ismimizi açıklamıştır. Feyat beyin açıkladığı gibi doğrudur.

Kendisiyle birkaç kez telefonda konuştuk ve İstanbul’da kendisiyle bir araya geldik. Görüşmelerimiz halen devam etmektedir. Olumlu ya da olumsuz sonuçlandığında çok şeffaf bir şekilde siz değerli spor kamuoyuna gerekli açıklamaları yapacağız. Şimdiden herkesin mübarek bayramını kutluyorum. Kamuoyuna selam ve saygılarımla.” ifadelerini kullandı.