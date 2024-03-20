33 yıl boyunca Giresun'da doktor olarak hizmet eden Vanlı hemşerimiz Dr. Ahmet Turan Kartal'ın ismi Giresun'da yaşatıldı. Giresun'da yapmış olduğu hizmetlerle kentteki vatandaşların gönlünde taht kuran Dr. Ahmet Turan Kartal'ın ismi Giresun Valiliği ve Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aile Sağlığı Merkezine verildi.

Konuyla alakalı bir açıklama yapan Dr. Ahmet Turan Kartal'ın abisi önceki dönem Van Milletvekili İrfan Kartal, ismin yaşatılmasından dolayı yekililere teşekkür etti.

İşte İrfan Kartal'ın paylaştığı o mesaj:

Yaklaşık 33 yıl boyunca büyük bir özveri ile Giresun halkına hizmet eden; Giresun halkını bağrına basan, Giresun halkının da bağrına basmış olduğu kardeşim Dr. Ahmet Turan Kartal adına Giresun Aile Sağlığı Merkezi Giresun halkının hizmetine sunulmuştur. Bu vesileyle Rahmetli Kardeşimizin adının yaşatılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca olmak üzere Giresun Valiliği, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum.. Rahmet ve dua ile.. Kartal ailesi adına İrfan Kartal