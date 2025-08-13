Türkiye'nin doğal hazinelerinden biri olan Van Gölü Havzası'nın eşsiz güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak ve doğa bilincini güçlendirmek amacıyla yola çıkan Rota Doğa Spor Kulübü, düzenlediği etkinliklerle bölgeyi adım adım keşfetmeye devam ediyor. Bu kez kulüp üyeleri, yalnızca bir haftada Türkiye'nin en yüksek üç zirvesine tırmanarak hem bölgenin potansiyelini ortaya koydu hem de dağcılık camiasında dikkat çeken bir başarıya ulaştı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak 2-3 Ağustos tarihlerinde Antrenör Sedat Karacan rehberliğinde 4 bin 135 metre yükseklikteki Cilo Dağı’nın Reşko Zirvesi'ne çıkan kulüp üyeleri, 6 Ağustos'ta Cüneyt Nas rehberliğinde 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'na ulaştı. Programın son etabı ise 8-10 Ağustos tarihlerinde Antrenör Fatih Cingü yönetiminde gerçekleştirilen Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı tırmanışı oldu.

Zorlu hava şartları ve dik parkurlara rağmen başarıyla tamamlanan tırmanışlar, Ağrı Dağı zirvesinde sona erdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rota Doğa Spor Kulübü Başkanı Sedat Karacan, bu tür faaliyetlerin hem bölge turizmine katkı sağladığını hem de dağcılık sporunun gelişimine destek olduğunu belirtti.