ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan'ın komşu olmanın ötesinde derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlarla birbirine bağlı iki stratejik ortak olduğunu belirterek, "Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Orta Koridor'un bel kemiğini oluşturan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ne ev sahipliği yapıyor, stratejik önemdeki petrol ve doğal gaz hatlarını paylaşıyoruz. Gürcistan aynı zamanda, 14 Kasım 1944'deki sürgünle, tarihi topraklarından koparılan Ahıska Türklerinin de anavatanıdır. İşte, bu beşeri ve ekonomik temel üzerine bina ettiğimiz görüşmelerimizde, münasebetlerimizi daha da derinleştirme irademizi bir kez daha teyit ettik" dedi.

'5 MİLYAR DOLARA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan ile ticaret ve yatırım ilişkilerini halkların refahına katkı sunacak şekilde ilerletmeye devam edeceklerini belirterek, "Ülkemizin 17 yıldır, fasılasız olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması, ticari ilişkilerimizi sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır. Evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini, geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz. Karşılıklı yatırımların teşviki noktasında kararlıyız. Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2 bini aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Doğrudan Türk yatırımları ise 2,5 milyar dolara yaklaşıyor. Türk müteahhitlik firmaları ise üstlendikleri 5,5 milyar dolar değerinde 300 projeye ek olarak Gürcistan'ın altyapı projelerine yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

Erdoğan, toplantıda, ulaştırma ve lojistik alanlarında yürütülen ortak projeleri de değerlendirdiklerini aktararak, "Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir. Ciddi potansiyel arz eden savunma sanayi ve askeri alanda iş birliği konusu da gündemimizin başlıca konuları arasındaydı" diye konuştu.

'BÖLGESEL BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİNE KATKI SUNUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile bölgede ve uluslararası arenada gerçekleşen bütün gelişmelere dair fikir teatisinde de bulunduklarını söyleyen Erdoğan, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan sarsılmaz desteğimizi bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Özellikle dış politika ve güvenlik alanlarında Azerbaycan ve Gürcistan'la tesis ettiğimiz üçlü formattaki mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barış ve iş birliğine katkı sunuyoruz. Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı yakın dönemde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Meclislerimiz açıldıktan sonra da üçlü parlamento başkanları toplantısını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı'yla Karadeniz'in güvenliği, Kafkasya'daki barış süreçleri, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insanlık felaketini de ele aldık. Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde iş birliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz. Bugünkü görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz bu vizyon yalnızca bugünü değil, bölgemizdeki geleceği de inşa etme kararlılığımızı gösteriyor. Bizim için büyük ehemmiyet arz eden Ahıska Türklerinin ana vatanlarına güvenli ve onurlu dönüş sürecine dair beklentilerimizi Sayın Kavelaşvili'ye ilettim. Bu sürecin sağlıklı bir surette ilerlemesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ise "Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki üçlü mekanizma son derece iyi bir örnektir. Ülkeler arasında nasıl iyi bir iş birliği yapılacağına, ülkelerin birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine nasıl saygı göstererek iş birliği yapabileceğinin önemli bir örneğidir ve bölgesel güvenlik için de son derece önemlidir" dedi.

Kavelaşvili, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesine ilişkin de "Bütün bu projeler bizim ülkelerimiz için son derece mühim ve bizim siyasi iş birliğimize yeni bir boyut katıyor" ifadelerini kullandı. Kavelaşvili, Ukrayna-Rusya savaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oynadığı role dikkat çekerek, "Taraflar arasında barışın tesisi açısından son derece önemli” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından Kavelaşvili onuruna resmi akşam yemeği verdi.