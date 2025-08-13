Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye bakanlıklarınca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere yapılan "eğitim ve öğretim desteği" tutarlarında yüzde 35'lik artış yapıldı.

"2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, söz konusu illerde öğrenim gören öğrenciler adına ödenen eğitim ve öğretim desteğine, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ödenen destek tutarlarına göre yüzde 35 oranında artış yapıldı.

Yayımlanan tebliğe göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine 33 bin 264 lira, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine 38 bin 880 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, eğitim ve öğretim desteğinden yaklaşık 8 bin öğrencinin faydalanacağı ve söz konusu illerde öğrenim gören özel okul öğrencilerine son 2 yılda toplam 733 milyon 483 bin 728 lira eğitim ve öğretim desteği ödemesi yapıldığı belirtildi.