Gençlik çağlarında bilardo oynamaya başlayan 59 yaşındaki lisanslı sporcu Übeydullah Görentaş, yaşına rağmen tutkusu olduğu bilardodan vazgeçmiyor.

22 yaşındaki oğlu Hamza'yı da bilardoya yönlendiren baba, eylülde düzenlenecek İl Kontenjan Turnuvası'na oğluyla beraber katılacaklar.

Baba Görentaş, oğlu Hamza'nın gelişimini yakından takip ettiğini söyledi.

Gençlik yıllarında bilardoya gönül verdiğini belirten Görentaş, "Oğlumla aynı turnuvada yer alacağım için heyecanlı ve mutluyum. Oğlumu sporla uğraşması için bilardoya teşvik ettim. 5 yılda kendini geliştirerek il ikincisi oldu. Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti." dedi.

Oğlunun maçlarını izlerken heyecanlandığını belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Hamza maçtayken benden etkilenmemesi için bazen uzaktan izliyorum. Her zaman maddi ve manevi olarak yanındayım. Daha iyi yerlere gelebilmesi için elimden geleni yapacağım. Bilardoyu çok seviyor ve oldukça yetenekli. Hamza benden daha iyi ve daha dinamik. Onu ileride milli sporcu olarak görmek istiyorum."

İdol olarak babasını gördüğünü söyleyen Hamza Görentaş da "Turnuvada tek korkum babamla rakip olmak. Her erkeğin idolü babasıdır. Benim de hem hayatta hem de sporda örnek aldığım kişi babam. 'Usta çırağı geçer' diye bir söz var. Babamla bunun en güzel örneğiyiz. Onu yenmek istiyorum." diye konuştu.