Van Valiliği, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Van Orman İşletme Müdürlüğü ile beraber yürütülen ‘Fidancılık Projesi’ kapsamında, kentin yerel meyveleri yeniden yetiştiriliyor.

“VATANDAŞLARA 100 BİNE YAKIN MEYVE FİDANI DAĞITILDI”

En iyi yerel meyve genotiplerine sahip fidanların dağıtıldığı projede yetiştirilecek meyvelerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

100 bine yakın meyve fidanının vatandaşlara dağıtıldığını açıklayan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Görentaş, “Valilik ile beraber vatandaşlarımıza dağıtımını yaptığımız toplam meyve fidanı 100 bine yakın oldu. Dağıtımı yapılan bu 100 bine yakın meyve bitkisinin de yarısına yakını Van’a ait meyve fidanlarından oluşuyor. Bu fidanlarımızı vatandaşlarımıza; ‘Fidancılık Projesi’ kapsamında yüzde 20’sini vatandaş, geriye kalan yüzde 80’i ise kamunun karşılayacağı bir çalışmayla dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bizlerin buradaki asıl amacı vatandaşların bu meyveleri yetiştirerek gelecek nesillere aktarmasıdır.” ifadelerine yer verdi.

“VAN YYÜ’DE YEREL MEYVE SERASI BULUNUYOR”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle geçmiş dönemde Van’da yaygın olarak yetiştirilen ancak son yıllardaki kentleşme çalışmalarıyla beraber üretim alanlarının yok edildiği; ‘kırmızı pamuk, şamran kayısısı, kırmızı aslik, görentaş mellaki, abukan aslik, cebegirmez, mellaki’ gibi meyve türlerinin gelecek nesillere aktarılması için sera kurulduğunu belirten Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Van Valiliğinin de öncülüğünde Van Orman İşletme Müdürlüğü tarafından verilen kaynaklarla Van meyvelerinin yerel çeşitliliğini geliştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüs alanı içerisinde kurulmuş bir sera var.” dedi.