Van'da etkili olan kar yağışı, kentin simge yapılarından tarihi Hüsrev Paşa Camii ile Horhor Camii'ni beyaza bürüyerek eşsiz manzaralar oluşturdu. Osmanlı döneminin önemli eserleri arasında yer alan camiler, kar örtüsüyle birlikte adeta geçmişle bugünü buluşturan bir görsel şölen sundu.

Mimar Sinan'ın Van'daki tek eseri olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii'nin kubbe ve avlusu karla kaplanırken, taş işçiliği karın beyazlığıyla daha da belirgin hale geldi. Kentin önemli ibadet ve tarih merkezlerinden biri olan Horhor Camii ise çevresindeki sokaklarla birlikte sakin ve huzurlu bir atmosfere büründü. Kar yağışının ardından ortaya çıkan bu manzaralar, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları tarafından ilgiyle izlendi. Tarihi camiler, kış mevsiminin zarafetiyle birleşerek Van'ın kültürel mirasına ayrı bir güzellik kattı.