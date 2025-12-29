Alınan sıkı tedbirlere rağmen kurallara uymayan sürücüler, 2022 yılında da yolları kan gölüne çevirdi...

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ocak-kasım döneminde Türkiye genelinde 618 bin 777 kaza meydana geldi.

Ölümlü kaza sayısı bin 995, yaralanmalı kaza sayısı 264 bin 280, maddi hasarlı kaza sayısı 352 bin 502 olarak kayıtlara geçti.

2 BİN 329 KİŞİ CAN VERDİ

Bu kazalarda 2 bin 329 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 377 bin 267 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ KUSURU 288 BİN 955

Ölümlü- yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurlarda sürücü kusuru, ilk sırada yer aldı.

Kazalarda sürücü kusuru 288 bin 955, yaya kusuru 24 bin 374, yolcu kusuru 1772, araç kusuru 2 bin 546, yol kusuru bin 78 olarak tutanaklara geçti.

KAZA TÜRÜNDE YANDAN ÇARPMA İLK SIRADA

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline göre türlerinde ise ilk sırada yandan çarpma yer aldı.

Kazaların oluş şekline göre türleri ve sayıları şöyle;

Karşılıklı çarpışma 14 bin 832, arkadan çarpma 30 bin 782, yandan çarpma 92 bin 402, yan yana çarpışma 5 bin 230, duran araca çarpma 3 bin 270, zincirleme çarpışma 1468, çoklu çarpışma 1713, engel/cisim ile çarpışma 11 bin 298, yayaya çarpma 36 bin 181, hayvana çarpma bin 72, devrilme/savrulma/takla 38 bin 965, yoldan çıkma 24 bin 90, araçtan insan düşmesi bin 999, araçtan cisim düşmesi 106, park etmiş araca çarpma 2 bin 867.

SÜRÜCÜ KUSURLARINDA HIZ EN FAZLA

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarında sürücü kusurlarında, "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak" unsuru ilk sırada yer aldı.

En fazla kazaya neden olan sürücü kusuru ve sayıları şunlar;

Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak 105 bin 602, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak 47 bin 470, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak 23 bin 655, arkadan çarpma 25 bin 702, dönüş kurallarına uymamak 23 bin 975, manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak 11 bin 855.

TRAFİK KAZALARI KAMERADA

Farklı kentlerdeki bazı kazalar, KGYS kameraları tarafından kaydedildi.

Trafik kazalarındaki kusurlara dikkati çekmek ve sürücü-yaya ihlallerinin en aza indirilmesi amacıyla paylaşılan görüntülerde, ışık ihlali yapan, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmayan, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymayan sürücülerin neden olduğu kazalar yer aldı.