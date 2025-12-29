Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelecek yıl toplam 76,5 milyar liralık kaynakla, çalışma hayatını güçlü kılacaklarını, istihdam kapasitesini koruyacaklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından "Güçlü Destek, Güçlü İstihdam" başlığıyla yaptığı paylaşımda, istihdamı destekleyecek politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda Asgari Ücret Desteği'ni 2026 itibarıyla 1270 liraya yükselttiklerini anımsatan Işıkhan, "Önümüzdeki yıl toplam 76,5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız." ifadesini kullandı.