Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan Geçidi tüneller mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris’ten Van’a gitmekte olan L.A. yönetimindeki 16 ABN 493 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgede, önünde seyreden İran plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada yaralandığı tespit edilen 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzincan’daki hastanelere kaldırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Sakaltutan Geçidi'nde kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik güçleri ve karayolları ekipleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, yetkililer yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede sürücüleri takip mesafesi ve hız konusunda bir kez daha uyardı.