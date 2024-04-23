İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Samancılar Mevkiinde 2 farklı yerde 500’lük isale hattında ani arıza meydana geldiği bildirildi. Söz konusu arıza nedeniyle Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez, Hamurkesen ve Kıratlı Mahallelerinde su kesintisine gidildi.

Söz konusu kesintilerin bugün saat 24.00’e kadar devam edeceği kaydedildi.

VASKİ tarafından yapılan açıklamada; “Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.