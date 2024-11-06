Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün elektrik kesintisi yapılacak mahalleleri açıkladı.

Planlı bakım onarım çalışmalarından dolayı gerçekleştirileceği belirtilen elektrik kesintilerinden İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş, Gürpınar, Saray ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Alipaşa, Hafiziye, Halilağa Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Ayazpınar, Elmalık, Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Esenpınar, Halkalı, Şahgeldi, Gedikbulak, Kumluca, Yaylıyaka Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan, Şehittepe Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Görüşlü, Örene, Aşağıgöze, Haydarbey Mahalleleri ile bunlara bağlı sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Güleçler Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Çaybağı, Keçikayası, Örenburç Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.