Yayımlanan verilerde işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranları paylaşıldı.

2024 Eylül ayına ait istatistiklerde; yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği ve konakladığı bakanlık onaylı tesisler; otel, termal otel, müstakil termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel, kamping olarak geçiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Eylül 2024’te Van’da tesislere toplam geliş sayısı 49 bin 163 olarak açıklanırken, bu sayının 29 bin 281’i yabancı, 19 bin 882’si ise yerli olarak açıklandı.

Eylül ayı içerisinde Van’da 59 bin 667’si yabancı, 34 bin 88’i yerli olmak üzere toplam 93 bin 755 kişinin geceleme yaptığı kaydedildi.

Van’da ortalama kalış süresi yabancı turistlerde 2,04, yerli turistlerde ise 1,71 olurken toplam kalış süreleri ise ortalama 1,91 olarak bildirildi.

Van’da Eylül ayı içerisinde bakanlık onaylı tesislerde toplam doluluk oranı yüzde 55,51 olarak açıklanırken, bu oranın yüzde 35,33’ü yabancılar, yüzde 20,18’i ise yerlilerden oluştu.