Van’da trafik yoğunluğu sorun olmaya devam ediyor. Günün belli saatlerinde şehir merkezinde trafiğin adeta kilitlenmesi, sünücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Şehir merkezinde alternatif yolların azlığı, park sorunu, uzun yıllar geçmesine rağmen çevre yolunun henüz tamamlanamamasından dolayı büyük araçların şehir merkezine girmesi vb. gibi nedenler, dar alana sıkışan trafiği daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor.

Maraş, Beşyol ve İkinisan gibi işlek caddeler başta olmak üzere birçok noktada, sabah ve akşam saatlerinde oluşan yoğun trafik, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Van Çevre Yolu’nun tamamlanamaması nedeniyle büyük araçların da şehir trafiğine dahil olması, kentte artan trafik sorununu daha da derinleştiriyor. Van’ın nüfusu ve buna paralel olarak araç sayısı her geçen gün artarken, trafik yoğunluğuna yönelik kalıcı ve etkili çözümler üretilmesi isteniyor.

Van’da kangrenleşen bu durum, şehir içi ulaşımda aksamalara neden olurken, sürücüler ve yayalar için günlük yaşamı zorlaştırıyor. Çevre yokunun tamamlanması, alternatif ulaşım çözümleri geliştirilmesi ve atılacak adımlarla şehir trafiğinin çile olmaktan çıkması için vatandaşlar adım atılmasını bekliyor.