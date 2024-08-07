Meteoroloji tarafından yayımlanan verilere göre Van’da bugün havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Rüzgârın güneyli ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yayımlanan verilere göre Bahçesaray ilçesinde hava sıcaklığı 35 dereceye, Çatak ilçesinde ise 36 dereceye ulaşacak.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Sıcak 17/35 C

Başkale: Az Bulutlu 16/30 C

Çaldıran: Az Bulutlu 15/30 C

Çatak: Sıcak 13/36 C

Edremit: Az Bulutlu 15/28 C

Erciş: Az Bulutlu 16/33 C

Gevaş: Az Bulutlu 17/32 C

Gürpınar: Az Bulutlu 14/34 C

İpekyolu: Az Bulutlu 15/28 C

Muradiye: Az Bulutlu 19/33 C

Özalp: Az Bulutlu 13/31 C

Saray: Az Bulutlu 14/31 C

Tuşba: Az Bulutlu 15/28 C