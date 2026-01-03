Van için bir hayat kaynağı olan Bejingirde, son yıllarda artan kuraklık nedeniyle su seviyesinin tehlikeli seviyelere yaklaştığı bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün, bu süreci en sağlıklı şekilde yönetmek amacıyla kaynaktan ana depolara su iletimini sağlayan isale hatları ile şehir içi şebeke hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca kaçak su kullanımının önüne geçmek için de ekiplerin sahada denetimlerine devam ettiği aktarıldı.

Kent genelinde su temininin yalnızca Bejingir kaynağıyla sınırlı kalmayarak, farklı noktalarda açılan sondajlarla yer altı sularının depolara takviye edildiği belirtildi.

Kış mevsiminde yaşanan su sıkıntının temel nedeninin Bejingir kaynağındaki su seviyesinin ciddi oranda düşmesi olarak gösterilirken, özellikle kot farkı düşük mahallelerde oluşan su sorunlarının da ekipler tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.

Bejingir su kaynağındaki gelişmeleri anbean takip ettiklerini belirten İçme Suları Dairesi Başkanı Adnan Solmaz, vatandaşların su kesintilerinden etkilenmemesi adına müstakil ve çok katlı yapılarda yeterli kapasitelerde su deposu ve hidrofor sistemi kurulmasının önemine dikkat çekti.

Burada yaşanan sorunun temel kaynağının kuraklığa bağlı olduğuna dikkat çeken Solmaz, “Kent merkezi ve 17 kırsal mahalleyi besleyen ana kaynağımız Bejingirde geçmiş yıllara göre su seviyesi yaklaşık olarak iki kat düşmüş durumda. Vatandaşlarımızın da bu noktada duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Özellikle apartmanlarda oturan vatandaşlarımız sularının donması korkusuyla gece saatlerinde sularını açık bırakmaktadır. Bu da ciddi bir su kaybına yol açıyor. Yalıtımı iyi olan ve binalarda böyle risk olmadığını ifade etmek istiyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın ivedilikle hidrofor ve depo sistemine geçmeleri gerekmektedir. Binalarda oturan vatandaşlarımız gece saatlerinde sularını mutlaka kapatmalıdır” diye konuştu.