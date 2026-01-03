Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkan Yardımcıları Van’a geldi. Bir otelde düzenlenen basın buluşmasına; Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Politikaları Başkanı Prof. Dr. Fatih Yalçın ile birlikte, A Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Tahir Keskinkılıç, Van İl Başkanı Osman Tanrıtanır, il ve ilçe teşkilat yöneticileri katıldı.

YALÇIN: “POLİTİKALARIMIZI SAHANIN SESİNE GÖRE ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

Programda konuşan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Yalçın, eğitim paydaşları buluşması kapsamında Van’da bulunduklarını belirterek, parti olarak politika üretirken sahadan gelen geri bildirimleri esas aldıklarını söyledi.

Yalçın, “Anahtar Parti olarak politika üretirken sahanın sesini duymayı, sahadan gelen geri bildirimlere göre politika geliştirmeyi temel bir prensip olarak benimsiyoruz. Bu nedenle farklı illerde eğitimin tüm paydaşlarıyla bir araya geliyoruz. Eğitimin hem Türkiye genelinde ortak sorunları hem de illere özgü farklı problemleri var. Saha ziyaretleriyle bu sorunları tespit edip çözüm üretmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

“VAN’IN SORUNLARI TÜRKİYE’NİN GENEL EKONOMİK YAPISIYLA BAĞLANTILI”

Van’ın kendine özgü sorunları olduğunu belirten Prof. Dr. Fatih Yalçın, ekonomik sıkıntıların yalnızca Van’a özgü olmadığını vurguladı. Prof. Dr. Yalçın, “Ekonomik sorunlar Türkiye genelinde yaşanıyor. Devletin ekonomik politikaları güçlenmeden, kalkınma sağlanmadan Van’ın da kalkınması mümkün değil. Göç ve nitelikli göç sorunları Doğu illerinde daha belirgin olsa da bugün hemen her şehirde yaşanıyor. En temel sorun ekonomik sıkıntılar ve halkın umudunun azalmasıdır.” diye konuştu.

“VAN’DA CİDDİ ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR”

Eğitim alanındaki sorunlara da değinen Yalçın, Van’da ciddi bir öğretmen açığı bulunduğunu belirterek, “Resmi rakamlara göre yaklaşık bin 400 ücretli öğretmen görev yapıyor. Sivil toplum görüşlerine göre bu sayı 3 bine yaklaşık. Ücretli öğretmenler düşük maaşlarla ve zor şartlarda çalışıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 450 bin atanamayan öğretmen varken, 86 bin ücretli öğretmenin istihdam edilmesi eğitimde fırsat eşitliğini zedeliyor. Gelişmekte olan bölgelerde öğretmenlere ek tazminat verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİN MUHATABI MEŞRU TEMSİLCİLERDİR”

Ana dilde eğitim konusuna da değinen Prof. Dr. Fatih Yalçın, “Terörsüz bir Türkiye hedefini destekliyoruz. Ancak terör örgütlerinin devletle muhatap alınmasına karşıyız. Devletin muhatabı meşru temsilcilerdir. Ana dilin öğrenilmesi önündeki tüm engellerin kaldırılmasını savunuyoruz. Ancak ana dilde eğitimin uzun vadede bölgenin içine kapanmasına yol açabileceğini düşünüyor, bu nedenle doğru bulmuyoruz.” şeklinde konuştu.

KESKİNKILIÇ: “VAN TEŞKİLATIMIZ OLDUKÇA GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR”

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Tahir Keskinkılıç ise, “Anahtar Parti bir yıllık geçmişine rağmen merkez siyasette yukarı yönlü bir ivmeyle yoluna devam ediyor. Bugün itibarıyla yükseliş ivmesi olan tek partinin Anahtar Parti olduğunu söyleyebiliriz. Van teşkilatımızı da oldukça güçlü görüyoruz.” dedi.

Üye sayılarına ilişkin bilgi veren Keskinkılıç, “Türkiye genelinde üye sayımız 100 binin üzerine çıktı. Onay bekleyenlerle birlikte yaklaşık 130 bin üyeye ulaştık. Van’da ise üye sayımız 1.500’e yaklaştı. Teşkilatlanma sürecimiz kısa sürede 81 ilde tamamlanacak.” ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANI TANRITANIR: “VAN ÖZELİNDE 50 SAYFALIK RAPOR HAZIRLADIK”

Van İl Başkanı Osman Tanrıtanır da konuşmasında, Van’ın sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin 50 sayfalık kapsamlı bir rapor hazırladıklarını belirtti. Tanrıtanır, “Bu raporda projeler de yer alıyor. Van Gölü’ndeki mikrobiyalitlerin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için dosya hazırladık. Bununla beraber uluslararası havalimanının gelmesi, kıyı turizmi, tatil köyleri, Özalp ilçemizde bulunan kobalt, nikel, krom maden kaynaklarının değerlendirilmesi gibi başlıklar üzerinde durduk. Tarım bizim için önemlidir. Yeni bir tarım modeli hayata geçirmemiz gerekiyor. Buğday bizim için artık çok kıymetli bir mahsul değildir, burada (geç turfanda) modelini gündemimize aldık. Coğrafi olarak negatif konumda olabiliriz ama bunu pozitife çevirebiliriz. Van, İran, Irak ve Suriye’ye komşu, İpekyolu üzerinde kadim bir coğrafyadır. Bu avantajları değerlendirmek istiyoruz.” dedi.

Basın toplantısı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.