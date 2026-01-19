Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, düzenlediği basın toplantısında 2025 – 2026 yılı değerlendirmesi yaptı.

Türkmenoğlu; “Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ilimizi; sağlıktan eğitime, tarımdan ulaşıma, ekonomiden altyapıya ve manevi değerlere kadar her alanda daha güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla yatırımlarımız aralıksız devam etmektedir. 2025 yılında önemli mesafeler kat ettiğimiz bu yolculukta, 2026 yılı için büyük hayallerimiz ve somut hedeflerimiz bulunmaktadır” dedi.

SAĞLIK ALT YAPISI

Van’da sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını dile getiren Milletvekili Türkmenoğlu; “Yürütülen yatırımlarla ilimizde toplam hasta yatak kapasitesini 3.000’den 5.000’e çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm ilçelerimizin hastane ihtiyaçları planlı şekilde karşılanmaktadır, sağlık hizmetlerine erişim her geçen gün kolaylaşıyor” dedi.

EĞİTİMDE BAŞARILI GELECEK

Van’ın eğitim alt yapısına da büyük önem verildiğini vurgulayan Türkmenoğlu; “İlimizde yaklaşık 2.000 okul, 13.000 derslik, 20.000 öğretmen ve 350.000 öğrenci ile yüksek teknolojili ve çağın gereklerine uygun eğitim altyapımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Türkiye Yüzyılı projeksiyonuna entegre eğitim kampüslerimiz 2026 yılında da artarak devam edecektir” diye kaydetti.

TARIMDA HEDEF ÜRETİMİ ARTIRMAK

Tarım alanındaki hedeflere ilişkin de konuşan Türkmenoğlu; “Toplam 1 milyon dönüm sulanabilir arazimizin bugün 300.000 dönümünde üretim yapılmakta olup hedefimiz 500.000 dönüme ulaşmaktır. Bugüne kadar 10 gölet ve 3 baraj tamamlanmış, 50 gölet hedefi doğrultusunda çalışmalar sürmektedir. Tarımda yonca, buğday ve arpa üretiminde artış sağlanmış; hayvancılıkta küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayıları yükselmiştir. Düve Merkezimiz faaliyete geçirilmiş, Bahçesaray’da balık kuluçka ve yumurta üretim tesisi kurulacaktır. Ayrıca ilimizde bal üretimini yıllık 3.000 tonun üzerine çıkarmak hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE YOLU

Ulaşımda da önemli adımların atıldığını belirten Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu; “Edremit – Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında planlanan 23 km’lik raylı sistem projesinin fizibilite çalışmaları sürmektedir. Van Çevre Yolu’nun 1. ve 3. etapları tamamlanarak trafiği rahatlatan bölümler halkımızın hizmetine sunulmuştur. 2. etapla birlikte 2026 yılında toplam 43 km’lik çevre yolunun tamamı bitirilecektir. Habur – Kapıkule hattını birbirine bağlayan Şırnak karayolu çalışmaları devam etmekte olup, tamamlandığında 350 km olan mesafe 190 km’ye düşecektir. Hedef Habur’dan Kapıköy’e transit geçiş köprüsü kurmaktır” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Van’ın yenilenebilir enerjide de önemli bir yol kat ettiğinden söz eden Türkmenoğlu; “Güneşin Kenti Van; Türkiye’nin temiz enerji üssü olma yolunda. Van’ımızda 74,8 MW’ı lisanslı, 148,9 MW’ı lisanssız olmak üzere toplam 223,7 MW GES kurulu gücüyle yılda 380–400 milyon kWh temiz enerji üretiliyor. Bu üretim yaklaşık 150 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılarken, yılda ortalama 250 bin ton karbon salımının da önüne geçilmesini sağlıyor. Van, yenilenebilir enerjide güçlü ve çevreci bir gelecek inşa ediyor” vurgusu yaptı.

“SINIR KAPILARI İLE İLGİLİ SÜRECE HIZ VERİLMİŞTİR”

Sınır kapıları için sürecin hızlandırıldığına işaret eden Türkmenoğlu; “Gelincik ve Kuzareş sınır kapıları için sınır, yer tespiti ve gümrük saha çalışmaları tamamlanmış; sürece hız verilmiştir. 2026 yılında önemli ilerleme hedeflenmektedir. T.C Dışişleri Bakanlığı Van temsilciliği görevine Büyükelçi ataması yapılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti tarafından görüşmelerimiz neticesinde ilimize Başkonsolos ataması yapılmıştır” şeklinde konuştu.

“YAŞAYAN STADYUM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞTIR”

Van için uzun süredir gündemde olan yaşayan stadyum için çalışmaların başladığını anlatan Türkmenoğlu, şunları söyledi; “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından takip edilen ve fizibilite çalışması yapılan Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan “yaşayan stadyum” için çalışmalar başlatılmıştır.”

KOSGEB DESTEKLERİ

KOSGEB desteklerine de değinen Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu; “KOSGEB aracılığıyla 2025 yılında 440 işletmeye 136 milyon TL kredi desteği sağlanmıştır. TKDK kapsamında ise 48 projeye 162 milyon TL hibe desteği verilmiştir” diye kaydetti.

İBADET HİZMETLERİ

Van’da cami ve din görevlileri sayısını da paylaşan Türkmenoğlu; “İlimizde bulunan 1.431 camide, 1.370 din görevlimiz ile ibadet hizmetleri yürütülmektedir. Ayrıca 967 Kur’an kursunda, yılda yaklaşık 75.000 öğrencimize eğitim verilmektedir” dedi.

“ESKİ VAN ŞEHRİ İNŞA EDİLECEKTİR”

Eski Van Şehri’nde yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi paylaşan Türkmenoğlu, şöyle dedi; “Sur içindeki tarihi yapıların restorasyonu devam ederken, sur dışı alanda aslına uygun yeni bir Eski Van Şehri inşa edilecektir. Cumhuriyet döneminden kalan mevcut şehir dokusu korunmakta olup Türkiye Yüzyılı’nın mega şehri olacak: Van Erek Dağı eteklerinde, çevre yolu civarında planlı şekilde inşa edilecektir.”

“2026’DA DA ÇALIŞMALAR SÜRECEK”

“Van’ı Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir şehir haline getirmek için; 2025’te attığımız güçlü adımları, 2026’da daha büyük hedeflerle taçlandırmaya kararlıyız” diyen Türkmenoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Bu süreçte, güçlü liderliği ve Van’ımıza verdiği kıymetli desteklerle yatırımların hayata geçirilmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en derin şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, saygıdeğer Bakanlarımıza, Van Valimiz Sayın Ozan Balcı’ya, yol arkadaşım Sayın Burhan Kayatürk’e, siyasi parti temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek odalarımıza, üstün gayret gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve aziz Van halkına katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”