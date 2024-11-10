Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Ağı (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) tarafından izlenen veriler açıklandı. Raporda, Van’ın hava kalitesinin, farklı zamanlarda değişkenlik gösterdiği belirtildi

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı tarafından paylaşılan hava raporuna göre; Van’da Kasım ayının başlarından itibaren hava kalitesi ortalama 50 seviyelerinde seyrederek iyi seviyede çıktı.

Hava Kalite İndeksine (HKİ) göre Van’da hava kalitesi 50 seviyelerinde ölçüldü. Bu verilere göre Van’da hava kalitesi uygun olup hava kirliliğine hassas grupların olumsuz koşullardan etkilenmeyeceği bildirildi.

Türkiye’de hava kirlilik oranının en yüksek olduğu yer Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 145 HKİ olarak kayıtlara geçerken en temiz hava kalitesine sahip iller olarak ise İstanbul Kumköy, Kırklareli ve Tekirdağ gösterildi.