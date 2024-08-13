Aralarında Van’ın da bulunduğu Güney Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi (THM) illerinin hava kalitesinde geçtiğimiz aya göre iyileşme görüldü.

Sürekli İzlem Merkezi (SİM) ve GAİA Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi raporlarına göre Van’ın hava kalitesi yaz aylarında artarken, kış aylarında karbonmonoksit gazının artmasıyla beraber düşüyor.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı ve THM’den elde edilen bilgilere göre; Van’da Haziran ayında yoğun hava kalitesinde yükseliş yaşanırken, Temmuz ayında sıcaklıkların artmasına bağlı düşüş yaşandı.

Günlük, haftalık ve aylık periyotlarla değişkenlik gösteren raporda şu anlık Van’ın hava kirlilik raporu iyi düzeylerde seyrederek 49° olarak kayıtlara geçti.

Bugün itibariyle aktarılan hava kalitesi değerine göre ise 7 günlük hava kalitesi ortalaması 56 birimde kalarak orta seviyelerde kaldı.