Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 artarak 29 milyar 479 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 5 milyar 161 milyon dolardan, 6 milyar 903 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Eylül ayında yüzde 81,0 iken, 2025 Eylül ayında yüzde 76,6'ya geriledi.

Genel ticaret sistemi verilerine göre Van’ın 2025 yılı Eylül ayı ihracatı 1 milyon 876 bin dolar olarak gerçekleşirken, 2024 yılının aynı ayında 1 milyon 318 bin dolar olmuştu. Böylece Van’ın 2025 Eylül ayı ihracatı, 2024 Eylül ayına göre yaklaşık yüzde 42,34 oranında artış gösterdi.

Van’ın 2025 yılı Eylül ayı ithalatı 4 milyon 106 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 880 bin dolar olarak açıklanmıştı. Açıklanan verilere göre, Van’ın ithalatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 118 oranında artış gösterdi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Van’ın 2025 yılı Eylül ayında dış ticaret açığı 2 milyon 230 bin dolar oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Van’ın dış ticaret açığı 562 bin dolar olarak kayıtlarda yer almıştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Van’da dış ticaret açığı yüzde 296 oranında artış gösterdi.