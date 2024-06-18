Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Değirmendüzü mahallesinde Kurban Bayramı neşeyle ve yardımlaşarak kutlanıyor.

Mahalle halkı Kurban Bayramı’nda birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşma örneği gösteriyor.

Değirmendüzü Mahallesinde Kurban Bayramı’ın da imkanı olan kurbanlığını alıyor ve muhtarlık önünde toplanıyor. Kurbanlıklar yardımlaşarak kesiliyor ve kesim sonrasında kurban kesen ve kesmeyen fark etmeksizin her haneye eşit bir şekilde poşetlenen etler dağıtılıyor.

Tüm mahalleye dağıtım yapıldıktan sonra fazla et kaldığında ise yakın mahallelerde ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.