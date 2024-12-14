Kent genelinde bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Van’ın 3 ilçesinde bugün (14 Aralık) enerji kesintisinin olacağını duyurdu.

Planlı bakım çalışmaları nedeniyle İpekyolu, Erciş ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler bu durumdan etkilenecek.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00-17.00 saatleri arasında; Bostaniçi mahallesi ile Selimbey Mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Aşağıkozluca ve Topraklı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

09.00-17.00 saatleri arasında; Aşağıbalçıklı, Aşağıyorganlı, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıyorganlı, İstasyon ve Tepedam mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.