VEDAŞ tarafından sürdürülen planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Gevaş ilçesine bağlı bazı mahallelerde elektrik kesintisi olacak.
Saat 12.00’de başlayacağı belirtilen elektrik kesintilerinden Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç, Atalan, Aydınocak, Bağlama, Bahçelievler, Değirmitaş, Dereagzı, Dilmetaş, Dokuzağaç, Elmalı, Göründü, Guzelkonak, Hasbey, Hişet, İnköy, Karşıyaka, Kazanç, Koçak, Kurultu, Kuşluk, Pınarbaşı, Selimiye, Timar, Uysal, Yanıkçay, Yemişlik, Yoldöndü ve Yuva Mahalleleri etkilenecek.
Planlı bakım onarım çalışması nedeni ile kesilecek elektriklerin saat 15.00 itibari ile yeniden verileceği aktarıldı.
Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin