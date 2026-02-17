Tüm İslam aleminde olduğu gibi Van’da da Ramazan ayı öncesi hazırlıklar sürerken, kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın alışverişini sınırladı. Ramazan öncesinde yoğunluk bekleyen kasaplar, bu yıl tezgahların sessiz kaldığını ve satışların belirgin şekilde azaldığını söyledi.

Van’da kırmızı et fiyatları vatandaşın alım gücünü zorlayan seviyelere ulaşırken, güncel fiyatlar dana kuşbaşı için kilogramı ortalama 800-850 TL, koyun parça 550 TL, kuzu pirzola 750 TL, kuzu eti 650 TL, kuzu eti but 700 TL ve dana antrikot ise 900 TL olarak belirtildi.

Ramazan ayı öncesinde her yıl belirli bir hareketlilik yaşandığını ifade eden esnaflar, bu yıl satışların geçen yıla kıyasla daha da durgun geçtiğini dile getirdi. Etin büyük bölümünün şehir dışından temin edildiğini ifade eden kasaplar, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını ve önümüzdeki süreçte yeni zamların da gündeme gelebileceğini kaydetti.