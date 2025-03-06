İlçelerde çalışmaların devam ettiği Van’da anne adaylarına normal doğumun önemi anlatılıyor.

Tıbbi zorunluluk olmadıkça normal doğumun teşvik edilmeye çalışıldığı çalışmalarda anne adaylarına, hazırlanan bilgilendirici broşürler de dağıtılıyor.

Son olarak Saray Devlet Hastanesinde “Normal Doğum Eylem Planı”na yönelik eğitici ve bilgilendirici materyaller kullanılarak farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlar bilgilendirildi. Kurulan stantta bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirilirken, broşürler de dağıtıldı.