Kent genelinde bakım onarım çalışmaları gerekçesiyle çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. VEDAŞ yarın (2 Eylül Salı) 6 ilçede toplamda 38 mahallede enerji kesintisinin olacağını bildirdi.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00- 17.00 saatleri arasında; Hacıbekir mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

08.00-18.00 saatleri arasında; Hatuniye, Buzhane, Hafıziye ve Halilağa mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

09.00-17.00 saatleri arasında; Fırat mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA;

08.00-18.00 saatleri arasında; Altıntepe, İskele ve Abdurrahman Gazi mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında; Kalecik, Beyüzümü, Seyrantepe ve Şemsibey mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.00-17.00 saatleri arasında; Akdoğu, Beşbudak, Dikbıyık, Kalkanlı, Kılıçtutan, Sıcaksu, Topyıldız ve Yalınca mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE;

09.00-17.00 saatleri arasında; Aşağıargıt, Gönderme, Gümüştepe, Tansu ve Yukarıargıt mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Aşağıçökek, Deliçay, Ergücü, Hocaali, Kadirasker, Keklikova, Kızılören, Payköy, Salihiye, Salmanağa, Yankıtepe ve Aşağıçökek mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.