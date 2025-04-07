Kent genelinde planlı bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışmalar kapsamında yarın (08.04.2025) bazı ilçelerde enerji kesintileri olacağını duyurdu.

Planlı bakım çalışmaları nedeniyle merkez ilçeler Edremit ve Tuşba ile birlikte Gürpınar, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçelerindeki bazı mahallelerde enerji kesintileri yaşanacak.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

EDREMİT;

09.00-17.00 saatleri arasında Andaç, Elmalık ve Yeni mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA;

09.00-17.00 saatleri arasında Seyrantepe mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.00-17.00 saatleri arasında; Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyun Yatağı, Yatağan, Hacıköy, Hamurkesen, Işıkpınar, Ortaköy ve Hoşap mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Abalı, Aladüz, Altınsaç, Atalan, Aydınocak, Bağlama, Bahçelievler, Değirmitaş, Dereağzı, Dilmetaş, Dokuzağaç, Elmalı, Gölkaşı, Göründü, Güzelkonak, Hasbey, Hişet, İnköy, Karşıyaka, Kazanç, Koçak, Kurultu, Kuşluk, Pınarbaşı, Selimiye, Timar, Uysal, Yanıkçay, Yemişlik, Yoldöndü ve Yuva mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Kışla ve Yeşilova mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE;

09.00-17.00 saatleri arasında; Adaklı, Beydağı, Fevzi Çakmak, Gültepe, Yakıncak, Yalındüz, Yavuzselim ve Yumaklı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.