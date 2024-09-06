Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan ‘Aylık Kaza İstatistikleri’ne göre 2024 yılının Ağustos ayında Van’da 230 ölümlü – yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılı Ağustos ayında Van’da 230 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti.

Maddi hasarlı trafik kaza sayısı 225 olurken, trafik kazalarında 393 kişi yaralandı. Ağustos ayı boyunca Van’da yaşanan trafik kazalarında 1 vatandaş ise hayatını kaybetti.

ÜLKE GENELİ AĞUSTOS AYI TRAFİK KAZALARI İSTATİSTİKLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerine göre Türkiye genelinde Ağustos ayında; 109 ölümlü kaza, 22 bin 193 yaralanmalı kaza, 26 bin 589 maddi hasarlı kaza gerçekleşti.