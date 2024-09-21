VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Pazar günü (22.09.2024) Van’ın 9 ilçesine bağlı bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Yapılacak olan kesintiden Çaldıran, Özalp, Gürpınar, Başkale, Erciş, Bahçesaray, Saray, İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek o mahalleler ve kesinti saatleri;

ÇALDIRAN:

15.00 – 18.00 saatleri arasında; Akbaşak, Alikelle, Aşağıçanak, Aşağıdikme, Avcıbaşı, Beydoğan, Buğulukaynak, Çayırköy, Direkli, Doyumalan, Evciler, Gülyolu, İncealan, İsmailbaba, Karadulda, Kilimli, Koçovası, Kurtoğlan, Salahane, Sarıharman, Tekindere, Yaykılıç, Yücelen, Yukarıçanak, Yukarıdikme, Yukarısağmallı, Yuvacık Mahallerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

15.00 – 18.00 saatleri arasında; Yavuzlar Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Altınboğa, Aşağıtulgalı, Damlacık, Yukarıtulgalı Mahallerinde Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 11.00 saatleri arasında; Doluçkın Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE:

09.00 – 11.00 saatleri arasında; Gedikbaşı, Ortayol, Yolmaçayır, Bölekli, Güleçler, Kavurgalı, Kızılca Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çobandüzü, Kadirasker, Kocapınar, Salihiye, Vanyolu, Çelebibağı, Görüşlü, Örene Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; İslam Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bakışık Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Alipaşa, Bahçıvan ve Vali Mithat Bey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

15.00 – 17.00 saatleri arasında; Kalecik ve Şemsibey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.